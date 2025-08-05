Anıt önünde düzenlenen mitinge Ateş Karıncaları Derneği, Anadolu Gençlik Derneği, 7 Hilal Derneği, Suffa Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Semerkant Derneği, Niyazi Kudret Yaz Kur'an Kursu, Fatih Cami Kur'an Kursu, İnegöl İHH, Çimen Cami Kur'an Kursu ve Erdem Beyazıt Kur'an Kursunda eğitim gören yüzlerce öğrenci katıldı.
Ellerinde dövizlerle mitinge katılan çocuklar, İsrail aleyhine sloganlar atarak tekbir getirdi.
Kur'an Kerim okunmasının ardından çocuklar adına 7 Hilal Derneği Kur'an Kursu öğrencilerinden Halil Muaz Köseoğlu'nun, basın açıklaması yapmasıyla program son buldu.
Kaynak: YAVUZ YILMAZ