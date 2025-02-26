Çölyak hastasıysanız ya da glutensiz beslenme tercih ediyorsanız, dışarıda yemek yemek ve buna uygun yerler keşfetmek zorluk oluşturabilir.

İnegöl’de yaşıyorsanız ya da bir gezi planınız varsa, İnegöl’de çölyak hastalarına özel bir kafe & restoran var mı? sorusunu sorabilirsiniz. İnegöl’de çölyak hastaları için bir kafe veya restorant bulunmamakta. Bu durum, çölyak hastalığına sahip olan kişilerin dışarıda yemek yiyememesine sebep olmaktadır. Özel beslenme ihtiyaçları günümüzde insanlar tarafından yaşansa da bu durumu günlük hayata uyarlamakta güçlük çekiliyor. Herkes arkadaşlarıyla bir kafeye oturup menüden istediğini seçebilirken, siz önce “Burada glütensiz seçenek var mı?” diye sormak zorunda kalabilirsiniz.

İnegöl’de bir kafeye veya restoranta gittiğinizde, menüde glutensiz bir yemek bulmak neredeyse imkânsız.

Glutenli ve glutensiz ürünler aynı mutfakta hazırlanıyorsa, çölyak hastaları için çapraz bulaş risk büyük.

Çoğu işletme, çölyak hastalığının ne kadar ciddi olduğunu bilmiyor ve bu yüzden önlem almıyor.

İnegöl, köftesiyle ünlü olabilir ama gluten hassasiyeti olan biri için farklı çeşitler bulmak neredeyse imkânsız hale geliyor. Çünkü çölyak hastaları için gluten sadece bir mide sorunu değil, bağışıklık sistemine zarar veren ciddi bir hastalık. Bu yüzden, standart kafelerde veya restoranlarda yemek yerken kullanılan unlu ürünlerin çapraz bulaşma riski bile büyük bir sorun haline gelebilmektedir.

Özel olarak marketlerde glutensiz ekmek bulmak çok zordur. Ancak İnegöl Belediyesinin yeni açtığı Halk Ekmek noktalarında bile çölyak hastaları için glutensiz ekmek satışı maalesef ki yoktur. Bu insanlar ne yapacak. Halk ekmek diyorsunuz fakat halkta yer alan glutensiz beslenmek zorunda olan hastaları düşünüyor musunuz?