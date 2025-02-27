Süper Amatör’de kar tatili sebebiyle müsabakalara bir hafta ara verilmişti. Heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Son haftalara yaklaştıkça heyecan daha da artacaktır. İki takım ile play- off hedefindeyiz. İki temsilcimiz ise ligde kalma mücadelesi veriyor.

A Grubu: Anadolu FK iki hafta önce olduğu gibi bu hafta da yine evinde oynayacak. Rakip Odunlukspor olacak. Bursa’daki ilk maç 4-4 bitmişti.

B Grubu: Üç haftadır müsabaka oynamayan Kurtuluşspor deplasmanda Burgazspor’a konuk olacak. Bir taraftan sakat oyuncular iyileştiği için avantaj oldu ancak 3 hafta resmi maça çıkmamak takımı olumsuz etkileyebilir.

C Grubu: Orhaniyespor deplasmanda Çalıspor ile karşılaşacak. 7 haftadır gol yemeyen Orhaniyespor dikkat çekiyor. Alanyurt Gençlik, Orhangazi’ de aynı puandaki Çakırlıspor ile puan savaşına girecek.

ŞAMPİYON CERRAHSPOR

1.Küme: Kar tatili öncesi Lig ikincisi Cerrahspor son maçında Bursa’da Altınokspor ile karşı karşıya geldi. Temsilcimizin gözü sahada, aklı diğer maçtaydı. Cerrahspor maçı 2-1 kazanarak tarihinde ilk kez süper amatör lige yükseldi. On yıl önce kurulan bir kulüp kısa sürede süper olmuş oldu. Cerrah’a, Cerrahspor’a hayırlı olmasını dilerim. Kendilerini tebrik ederim. Şimdi de alt yapı hamlesini görmek istiyoruz.

Alkışı Hak Edenler: İki hafta önce başlayan TFF Kadınlar 3. Liginde İnegöl’den bir takım da yer aldı. Birkaç yıl önce kurulan ve bu yıl 11. Grupta yer alan Turgutalpspor ilk maçında Kurtuluş sahasında Nilüfer Beşevlerspor’u 10-0 yenerek lige çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Geçen hafta da ilk deplasman maçında Orhangazi Gençler Birliği’ni 3-1 yenip liderliğini sürdürdü.

Tebrikler Bizim Kızlar,

Tebrikler kızlara destek olan Sezai Başkan ve ekibine,

Tebrikler Hakan Dede ve ekibine.