Türkiye’de e-ticaret sektörü her geçen yıl büyürken, mobilya ve dekorasyon alanı bu büyümenin en dikkat çeken alanlarından biri olmaya devam ediyor. 2024 yılı verileri, bu sektördeki dijitalleşmenin ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.

Mobilya ve dekorasyon ürünleri, 144,29 milyar TL’lik e-ticaret hacmiyle sektörler arasında önemli bir yere sahip. Özellikle 45-64 yaş grubu tüketiciler, mobilya ve ev eşyası alışverişlerinde başı çekiyor. Kadın kullanıcılar, erkeklere göre daha fazla alışveriş yapıyor ve bu durum sektörün kadın odaklı pazarlama stratejilerini güçlendirmesine yol açıyor.

Bir diğer dikkat çeken veri ise ortalama sepet tutarı: Mobilya sektöründe bu rakam 15.733 TL ile tüm sektörler arasında en yükseğe yakın seviyede. Bu, mobilya alışverişlerinin genellikle daha büyük ve yüksek fiyatlı ürünleri kapsadığını gösteriyor.

E-ticaret işletmeleri açısından da mobilya sektörü cazip bir alan. Orta ve yüksek hacimli işletmelerin büyük bir bölümü bu sektörde faaliyet gösteriyor. Özellikle ev, bahçe ve dekorasyon gibi alt kategoriler, girişimciler için büyük bir fırsat alanı sunuyor.

Mobilya sektörünün e-ticaretteki yolculuğu sadece ticari bir büyüme değil, aynı zamanda tüketici alışkanlıklarının da değiştiğini gösteriyor. Artık insanlar mağaza mağaza gezmek yerine, oturdukları yerden bir tıkla evlerini baştan yaratabiliyorlar.

Sonuç olarak, mobilya sektöründe dijitalleşme rüzgarı esmeye devam ediyor. Bu sektörde faaliyet gösteren markalar için online pazarlama, görsel içerik üretimi ve dijital mağaza deneyimi gibi unsurlar her zamankinden daha önemli. Tüketicilerin taleplerine hızlı ve yenilikçi çözümler sunan markalar, dijitalleşmenin sunduğu bu büyük fırsatı avantaja çevirecek gibi görünüyor.