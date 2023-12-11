Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye mahallesinde meydana gelen olayda beraber alkol alan 2 genç kavga etti. Biri arkadaşını kaldırım taşıyla döverek hastanelik etti.

Olay Saat 00.00 sıralarında Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde meydana geldi. Beraber alkol alan Tahir A.(33) ve Engin İ.(37) Şebboy caddesinde tartışmaya başladılar. Tartışma sırasında öfkelenen Engin İ., arkadaşı Tahir'i darp etmeye başladı. Engin, yerden aldığı kaldırım taşıyla arkadaşını darp etti. Aldığı darbeler sonucu Tahir A. Kanlar içinde kalarak yere yığıldı. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı Ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Yapılan tedavinin ardından güveni kötüye kullanma suçundan arandığı tespit edilen Tahir A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HABER MERKEZİ