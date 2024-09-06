Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan cip ağaca çarptı; sürücü ve çocuk yaralandı.

Kaza İnegöl'ün kırsal Yeniceköy mahallesinde meydana geldi. Sürücü Nuri A.(62) yönetimindeki 16 AHK 944 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki yolcu 3 yaşındaki Fatih K. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT