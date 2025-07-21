

Kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde faaliyet gösteren bir yakıt istasyonunda meydana geldi. Sürücü İkra A.(21) yönetimindeki 06 CNM 938 plakalı motosikletine yakıt doldurdu. Sürücünün çalıştırdığı motosiklet, aniden gaza basılması sonucu hızlanarak kontrolden çıktı.



ARAÇ YIKARKEN ŞOKE OLDU

Hızlanarak sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, sürücü tarafından yıkamakta olan 16 BFJ 637 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü şans eseri yaralanmadı. Aracını yıkayan sürücü ise şoke oldu. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, Muayenesiz trafiğe çıkmaktan 4 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.