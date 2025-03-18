Yeniceköy Mahallesi'nde ikamet eden 49 yaşındaki İ.H.M.'nin evinde tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine Jandarma ekipleri harekete geçti. Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda şahsın evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 11 adet altın yazmalı tarihi eser kitap, 141 adet sahte olduğu değerlendirilen siyah dolar banknot (görünüm değiştiren özellikte), 2 adet cam şişe esans, 1 adet cep telefonu ve 1 adet tablet ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eser kitaplar ve sahte dolarlar üzerine kapsamlı bir inceleme başlatılırken, gözaltına alınan şüpheli İ.H.M., İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.