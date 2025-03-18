18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, Hamitler Garnizon Şehitliği'nde de düzenlenen törenle kutlandı. Şehitleri anmak adına Bursa Valiliği, çelenk takdimi gerçekleştirdi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, çok sayıda şehit yakını ve vatandaş törene katılanlar arasındaydı.



Valilik, İl Garnizon ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çelenk takdimlerinin ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte Vali Erol Ayyıldız tarafından şehitlikler ziyaret edilip, şehitlerimizin mezarına karanfiller bırakıldı ve dualar edildi.