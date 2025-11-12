İtfaiye binası yanındaki refüje dikilen ağaçlar, iki gün sonra yine belediye ekiplerince söküldü. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İnegöl İtfaiye Müdürlüğü binasının yan tarafında bulunan üçgen şeklindeki refüje geçtiğimiz günlerde ağaç dikti. Ancak dikilen ağaçlar, yalnızca iki gün sonra aynı ekipler tarafından yerlerinden söküldü.

Durumu fark eden çevre sakinleri, ağaçların neden kaldırıldığına anlam veremediklerini belirtti. Vatandaşlar, “Yeni dikilen ağaçlar neden söküldü, yazık günah. Bu kadar masraf boşa gitti” diyerek tepki gösterdi.

Kavşakta yapılan söküm çalışmasının ardından alanda herhangi bir düzenleme yapılmadığı görüldü.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ