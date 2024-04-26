Olay Turgutalp mahallesi Fabrika sokakta meydana geldi. Ortak olan Suriye uyruklu A.M.İ., A.H ve M.M.İ, 3 ay önce ucuz MDF ithalatı yaptığını iddia eden Bursa'da ikamet eden Suriye uyruklu H.N. ile anlaştılar. 3 ortak, 10 bin dolar ödedikleri H.N.'ye bir daha ulaşamadılar. Bugün İnegöl'de H.N. ile Fabrika sokakta denk gelen 3 ortak arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. 3 ortak, H.N.'yi tekme tokma tokat darp ettiler. Olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ayırdılar. 4 şahıs da ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Muhabir: Murat Avcı