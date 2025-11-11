Sutan Su İnegölspor’un sporu ortak bir güce dönüştürme hikayesi ile başlattığı ve İnegöl’deki 60 bin; ilk, orta ve lise düzeyi öğrenciyi İnegölspor forması ve eşofmanı ile buluşturmayı amaçladığı kampanyanın ilk adımı atıldı. Yaklaşık 1 ay önce duyurusu yapılan “Bir Çocuğun Mutluluğu Dünyayı Güzelleştirir” kampanyası kapsamında ilk forma ve eşofmanlar teslim edildi. Halk Eğitim Merkezi Hayat Boyu Öğrenme bölümünde eğitim alan 28 engelli öğrenciye formaları Engelsiz Kafede gerçekleştirildi. Forma teslim törenine; AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Halk Eğitim Müdürü Ömer Göktürk, hayırsever iş adamı Murat Gültekin ve Sultan Su İnegölspor yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleştirildi.

“BELKİ İLK DEFA FORMA GİYECEK OLANLAR VAR”

Forma ve eşofmanların teslim töreninde konuşan Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, “İnegölspor’un başlatmış olduğu sosyal sorumluluk projesi kapsamında hiçbir öğrenci formasız kalmasın diyerek bugün özel öğrencilerimizle projeye start veriyoruz. Halk Eğitim Merkezimizde özel eğitimde 28 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz arasında belki ilk defa forma giyecek olanlar var. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“HEM ÖĞRENCİLERİ MUTLU EDECEK HEM DE AİDİYET OLUŞTURACAK”

Sultan Su İnegöspor Başkanı Kani Ademoğlu ise İnegölspor’un başlattığı tüm öğrencilere eşofman takımı ve forma kampanyasının teslimlerini Halk Eğitimde özel öğrencilerle başlatmak istediklerini ifade ederek; “Burada 28 öğrencimiz var, bu öğrencilerimizin sponsoru Murat Gültekin oldu. Kendisine teşekkür ediyorum. Forma kampanyamızın hem İnegöl’ümüzdeki öğrencilerimizde bir aidiyet oluşturmasını temenni ediyoruz hem de öğrencilerimizi mutlu etmesi için bunu yapıyoruz. İnegölspor’umuzun forması asil ve şerefin temsilidir. Bu forma üzerinden Milli takımımıza oyuncu gönderip, Türk futboluna onlarca isim kazandırdık. Bu nedenle taşıdığımız yükün farkındayız. Ağaç yaş iken eğilir, biz de bu aidiyeti oluşturmak adına tüm şehrimizin destekleriyle anlamlı bir proje başlattık. Bir eşofman takımı ve bir forma olmak üzere her bir öğrencimizin hediyelerinin bedeli bin TL’dir. Bizim burada öncelikli amacımız çocuklarımızı mutlu etmek. Tüm hayırseverlerden destek bekliyoruz” diye konuştu.

“KAMPANYANIN YAYILARAK ARTMASINI ARZU EDİYORUZ”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise çok özel bir organizasyonda bir arada olduklarını hatırlatarak; “İnegölspor’umuzun geçtiğimiz günlerde sosyal sorumluluk adı altında başlattığı tüm öğrencilerimize yönelik İnegölspor eşofman takımı ve forma hediye edilmesi kampanyasının ilk teslim törenini yapıyoruz. Öğrencilerimiz şehrimizin fırsatı, geleceği. Bundan sonraki süreçte onlara ne katkı sunabilirsek bizim için de çok önemli ve faydalı olacağını biliyoruz. Dolayısıyla İnegölspor’umuza ve kıymetli Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bugün Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz bünyesinde eğitim alan özel öğrencilerimizle bir aradayız. Hayırseverimiz Murat Beye teşekkür ediyorum. İnşallah kampanyanın buradan yayılarak artmasını arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

“İNEGÖLSPOR ŞEHRİMİZİN ÖNEMLİ MARKALARINDAN BİRİ”

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da forma ve eşofmanların teslimi öncesi bir açıklama yaptı. Çok anlamlı bir proje olduğunu kaydeden Milletvekili Salman, “Gençlerimizin spor yapmasını çok arzu ediyoruz. Hem belediyemiz hem Gençlik ve Spor Bakanlığımız marifetiyle spor salonları yapıyoruz, yüzme havuzları yapıyoruz, farklı branşlarda gençlerimizi spora yönlendirmeye gayret ediyoruz. İnegölspor da bu manada şehrimizin önemli markalarından biri. Bu noktada bir şehrin takımına sahip çıkıyor olması, desteklemesi de çok kıymetli. Dolayısıyla gençlerimizin o takıma aidiyet hissetmeleri, İnegölsporluluk bilincini bir şekilde oluşturabilmek adına yapılan bu çalışma çok anlamlı. Kampanyanın ilk olarak özel öğrencilerimizle başlaması da kıymetli. Mutlaka başkaca gençlerimize ve öğrencilerimize de forma ve eşofman ulaşması adına hayırseverlerimiz çok yüklü boyutta alıp dağıtacaktır ama ben velilerimizin de 2’şer, 3’er, 5’er tane bu formalardan alarak tüm öğrencilerimize bu formaların ulaştırılmasının çok anlamlı olacağını düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

“SPOR DOSTLUKTUR, KARDEŞLİKTİR KAVRAMININ ANLAMINI İNEGÖLSPOR VASITASIYLA GENÇLERİMİZE ULAŞTIRACAĞIZ”

Son olarak bir açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan da “Güzel bir etkinlik için bir aradayız. Birçok güzelliği bir arada barındırıyor. Hayırseverlerimizin desteği ile oluşturduğumuz Engelsiz Kafede bu projeyi başlatmak çok güzel oldu. Ben emeği geçen başta Kulüp Başkanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze ve Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze, tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Sporun toplumdaki birleştirici gücü çok önemli. Spor dostluktur, kardeşliktir kavramının anlamını biz şehrimizde İnegölspor vasıtasıyla gençlerimize, çocuklarımıza ulaştıracağız. Aidiyet duygusunun gelişmesi, kulübümüze sahip çıkılması, bu sahip çıkmayı tabana yayma adına iyi bir başlangıç oldu. Projede emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından engelli öğrencilere forma ve eşofman takımları takdim edildi. Öğrenciler, büyük bir mutlulukla forma ve eşofman takımlarını aldı.