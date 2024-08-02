Bursa'nın İnegöl ilçesinde duş alırken banyodaki akrebin bacağını ısırdığı genç, hastanede tedavi altına alındı.

Olay saat 12.00 sıralarında Orhaniye mahallesi Uncu sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Ahmet A.(25) duş almak için banyoya girdi. Duş aldığı sırada bacağında acı hisseden genç, yere baktığında akrebi gördü. Akrebi aile öldürdü. Fenalaşan genç özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç o anları anlattı. Duş almak için banyoya girdiğini ifade eden Ahmet A., "Banyodaydım abi. Sabunun üstüne bir şey yapışıktı. Baştan farkedemedim. Elimin içine sabunu aldım. Silkeledim. Kovanın içine düştü. Kovanın içine düştükten sonra acaba o neydi dedim. Fazla farketmedim. Çünkü yıkanıyordum. Ayağımın yanına düşmüş. Birden ayağım sızlamaya başladı. Akrepmiş yerdeki, akrep sokmuş. Annemi çağırdım. Hemen hastaneye geldik. Şu an iyiyim. Akrebi öldürdük valla annem öldürdü." dedi.