1986 yılından bu yana Yenice mahallesi muhtarlığını 7 dönemden bu yana sürdüren 63 yaşındaki Halil Peynirci, 8. Dönem için yeniden adaylığını açıkladı.

Dede ve babadan kalan muhtarlık görevini 3 kuşaktır devam ettirdiklerini söyleyen Peynirci, "Dedem 15, babam 30 yıl kutsal görevini sürdürdü. Ben ise 1986 yılından beri bu görevi sürdürüyorum. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olduğu için İnegöl'ün en sorunsuz mahallesi olarak yıllardır görevimizi sürdürüyoruz. 7/24 halkımıza hizmet ediyoruz. Meslek hayatım boyunca bir vatandaşımızdan para talep etmedik. Ama bağışta bulunan vatandaşlarımızın paralarını İnegöl Zihinsel Engelliler Derneğinin yardım kumrabarasına ilettik. Bağışlarla yüzlerce çocuğumuzun yüzünü güldürdük. Mahalle sakinlerimizden adaylık sürecinde destek bekliyorum. Yeniden adayım. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Murat Avcı