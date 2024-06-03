İnegöl Kafkasspor Kulübünün girişimleri meyvesini verdi. İlk etapta mevcut tribünlerin yenilendiği Sanayi Sahasında bu kez seyirci kapasitesini arttıracak yeni tribün inşaatına başlandı. Eş zamanlı olarak ayrıca yeni soyunma odaları yapılıyor.

Mahmudiye Mahallesinde Ağaç İşleri Bölümü girişindeki Sanayi İtfaiyesi arkasında yer alan sahada dere kenarı tarafında yer alan tribünlere ek olarak 150 kişilik, mobilya sanayisine bakan tarafa ise 384 kişilik yeni tribünler yapılıyor. Tesiste ayrıca 88 metrekare 2'li soyunma odası inşaatı da başladı.

SANAYİ SAHASI KAÇ KİŞİLİK OLACAK?

1 ay içinde tamamlanacak saha için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 7 milyon 980 bin TL'lik ödenek çıkarıldı. Yüklenici firma tarafından başlanan çelik tribün çalışmaları tamamlandığında sanayi sahasının oturum kapasitesi yaklaşık 1000'e çıkacak.

KAFKASSPOR MAÇLARINI BURADA MI OYNAYACAK?

Profesyonel liglere uygun hale getirilen Sanayi Sahasının Kafkasspor'a tahsis edileceği ve 3. Lig maçlarının burada oynanacağı konuşuluyordu. Ancak Kafkasspor yönetimin henüz bu yönde bir tercihinin olmadığı da öğrenildi.