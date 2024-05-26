Bursa'nın İnegöl ilçesinde kapağı açık kalan logara düşen kurbanlık küçükbaş hayvan itfaiye ekiplerince yoğun uğraşı sonucu kurtarıldı.



Olay İnegöl'ün kırsal Karalar mahallesi 3. Etap TOKİ konutları mevkiinde meydana geldi.

Şerafettin Bozan, sahibi olduğu 200 Küçükbaşı, ahıla götürmek üzere yönlendirmeye başladı. Kurbanlık küçükbaş hayvanlardan biri kapağı açık kalan logara düştü.

Farkına varmayan sürü sahibi, yoluna devam etti. Logarın yanından geçen vatandaşlar küçükbaş hayvan sesini duyup Jandarma ve İtfaiyeye bildirdi. Olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri 5 metre derinliğindeki logara düşen küçükbaş hayvanı buldular.

Ekipler yoğun uğraşı sonucu halatlarla bağladıkları küçükbaş hayvanı yukarıya çekerek kurtardılar. Ekipler kurtardıkları hayvanı sahibine teslim ettiler. Sürü sahibi Şerafettin Bozan, hayvanını kurtaran ekiplere teşekkür etti.