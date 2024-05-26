Bursa’nın genç ve başarılı sporcularından olan, Dünya ve Avrupa şampiyonu milli karateci Emir Buğra Gencal iki ay önce motosiklet kazasında vefat etmişti. Emir Buğra anısına iller arası karate turnuvası Bursa’da düzenlendi.

Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen madalya törenine Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, Karate Bursa İl Temsilcisi Mustafa Çelik. Bursa Büyükşehir Belediyespor’un Karate Antrenörü Mustafa Batmaz ve çok sayıda sporcu katıldı.

Uzun yıllardır karate ile ilgilenen Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, “Emir Buğra Gencal‘a Allah’tan rahmet diliyorum. Karate camiasının başı sağ olsun. Bu şampiyonaya genç karatecimizin isminin verilmesinden dolayı başta il temsilcimiz, federasyonumuz ve tüm yetkillerimize şahsım ve karate camiası adına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar bu camiada hayatını kaybeden tüm sporcularımıza, antrenörlerimize yöneticilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Karate sporu özü itibarıyla, mücadelenin yanında, sevgiyi ve saygıyı da beraberinde barındırır. Birliği, beraberliği, ahlakı ve yardımlaşmayı kısacası bizi biz yapan değerleri de temsil eder. Başarılı olan sporcularımızın uluslararası arenada da bizleri en güzel şekilde temsil edileceğini inanıyorum” dedi.

Müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.