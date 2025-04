Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı, gaziler, emniyet personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı İnegöl İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen yaptı.

Konuşmasına Türk Polis Teşkilatı’nın tarihi misyonuna vurgu yaparak başlayan Şen, şunları söyledi:

“Şanlı tarihi ve destansı mazisiyle milletimize büyük bir aşk ve sadakatle hizmet ede, insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş, milli ve manevi hasretlerle dolan donanmış huzurun ve güvenin teminatı olan Türk polis teşkilatının 180. Yıldönümünü hep birlikte kutlamanın onu ve gururunu yaşıyoruz.”

Emniyet teşkilatının görev anlayışına dikkat çeken Şen, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Emniyet teşkilatımız huzur ve güvenliği tesis etmeyi, vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamayı, toplumun her geçen gün artan güvenlik ihtiyaçlarını ve özgürlük taleplerini hukukun dışına taşmadan karşılamayı, hukukun üstünlüğünü rehber edinerek tarafsız görev anlayışıyla toplumun her kesiminin sevgi, saygı, güven ve desteğini almayı ve nihayet halkla bütünleşmiş bir hizmet anlayışını kendisine daima şiar edinmiş vatanı ve milleti uğruna gerektiğinde kıymeti varlığı olan canını vermeyi vermekten hiçbir zaman kaçınmamıştır. Kahramanlıklarla dolu 180 yıllık köklü tarihimizin ve asırlardır bozulmadan nesillere aktardığımız ulvi değerlerimizin bizim en büyük zenginliğimiz olduğunun bilincindeyiz. Bu ulvi değerlerimiz ve bugüne kadar koruduğumuz milli birlik ve beraberliğimizin bekası adına her türlü suça, suç örgütlerine ve suçluya karşı amansız mücadelemiz artarak devam edecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada suçluların önlenmesinde, suç ve suçluya mücadelede üstlenmiş olduğumuz tüm görev ve sorumluluklarımızı eksiksiz olarak yerine getireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Halka yakın ve şeffaf bir polis anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Şen, "Görev ve sorumluluklarımızı yerine getirirken gösterdiğimiz insani ve hoşgörülü tavrımız normal vatandaş ile suçluyu ayırmadaki hassasiyetimiz her zaman yüce halkımızı memnun etmekte, polis ve halk ilişkilerinin geliştirilmesinde çok büyük katkılar sağlamaktadır." dedi.

Konuşmasını duygusal ifadelerle sonlandıran İlçe Emniyet Müdürü Şen, şunları söyledi:

"Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kutsal değerlerimiz için en kıymetli varlıkları olan canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi ve emeklilerimizi şükranla anıyor, kahramanca görev yapan siz değerli meslektaşlarıma ve kıymetli ailelerimize en içten sevgilerimle sağlık ve esenlikler diliyor, bugün bizleri bırakmayan tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum, arz ederim.”

Törenin ardından İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde misafirlere pilav ve ayran ikramında bulunuldu. Ardından polis araçlarından oluşan konvoy, sirenler eşliğinde şehir merkezinde tur attı.