Şehirdeki kültür sanat etkinliklerine yön veren ve bu alanda kendini sürekli geliştiren İnegöl Belediyesi, kış sezonu kültür sanat programını geçtiğimiz hafta sahnelenen “Kurtuluşun Kadınları” adlı oyunla başlatmıştı. Kasım ayının etkinlikleri çerçevesinde Çarşamba akşamı sahneye çıkan İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, geçtiğimiz yıl sahnelenmeye başlanan “En Büyük Haber” oyunuyla bu sezonun ilk gösterimini gerçekleştirdi.

Ahmet Mercan’ın yazdığı, Volkan Derman’ın yönettiği tek perdelik komedi türündeki “En Büyük Haber” adlı oyun, her geçen gün kendini yenileyen İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar’ın da izleyiciler arasında yer aldığı gösteri, seyircilerden büyük ilgi gördü. 2011 yılında kurulan İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun bugüne dek sahnelediği 15. oyun olan “En Büyük Haber”, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde seyircilerle buluştu. İlçe halkı, mizahi ögelerle bezenmiş bu tek perdelik oyunu keyifle izlerken, oyunun düşündüren ve güldüren sahneleri seyirciden tam not aldı.

Oyunda, iflas eden bir fabrikatör olan Muhsin’in hikayesi ele alınıyor. Hacizler ve davalarla boğuşan Muhsin, bu zor süreçte ailesini korumak adına kızı ve eşini memlekete gönderir. Kendisi ise yoksul bir mahallede tek odalı bir ofis tutarak işlerini toparlamaya çalışır. Zor günlerinde arkadaş sandığı kişiler Muhsin’i terk ederken, sadece fabrika müdürü İlyas ve çaycı Hayri ona destek olur ve yanından ayrılmaz. Bunalıma giren Muhsin, kurtuluş yolu olarak intiharı düşünür ancak tüm denemelerine rağmen başarılı olamaz.

Bir gün Muhsin’i ziyarete gelen Sefer ve Rasim isimli iki köylü, aslında gece vakti ofiste bulunan kasayı soymayı planlamaktadır. Soygun girişimi sırasında Rasim, ofiste bulunan bir kitaba çarpınca kitap yere düşer ve bunun Kur’an-ı Kerim olduğunu fark eder. Kur’an’ı okumaya başlayan Rasim, bir anda farklı bir etki hissetmeye başlar. Tam o sırada Muhsin, iki hırsızı suçüstü yakalar. Ancak Rasim ve Sefer, Kur’an’ın kendileriyle konuştuğunu söyleyerek şaşırtıcı bir itirafta bulunurlar. Bu olay, üç adamın Kur’an ile tanışmasına ve içsel bir dönüşüm sürecine girmelerine vesile olur.