31 Mart'ta sandığa gidip Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullanan ilçe halkı, mevcut Belediye Başkanı Alper Taban'ı yeniden belediye başkanı yaptı. Seçimler geride kalmışken, çıkan toplam oy sayıları da merak edilmeye başlandı. Peki İnegöl'de hangi adaya ne kadar oy kullanıldı? İşte detaylar...

Yeniden Belediye Başkanı olan Alper Taban, toplam 68.406 oy alarak diğer adayların önüne geçti. 33.123 oyla ikinci sırada yerini alan aday Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Hasan Eroğlu oldu. Eroğlu'nu hemen takip eden isim, 22.064 oyla üçüncü sıraya yerleşen Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Kaygusuz oldu. CHP Adayı Ali Doğan, 19.055 oy alarak dördüncü sıraya yerleşirken İYİ Parti Adayı Sevda Özcan ise 4.511 oy alarak son sıraya yerleşti.