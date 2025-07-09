Açıklanan veriler de İnegöl’de en fazla ihracat yapan firmaların listesi de yayınlandı. İşte İnegöl’de en fazla ihracat ilk 100 firma…

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası tarafından açıklanan verilere göre İnegöl’ün 2023 yılında 1 milyar 482 milyon 860 bin dolar olan toplam ihracatı, 2024 yılında yüzde 16 azalarak 1 milyar 242 milyon dolara geriledi. 2023 yılına kıyasla 2024 yılında Mobilya, Tekstil ve Orman Ürünleri sektörlerinde ihracat rakamlarında düşüş, Gıda, Makine-Metal ve otomotiv yan sanayisinde ise arttığı.

İşte en fazla ihracat ilk 100 firma…

Kaynak: ÖZNUR DEDE