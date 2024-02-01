Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Tofaş Spor Salonunda gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısı için AK Parti İnegöl Teşkilatı çalışmalarını tamamladı.

Saat 14.00’de başlayacak programa katılmak isteyenler için İnegöl’ün 22 noktasından saat 11.45’de Bursa’ya hareket edilecek.

İnegöl’de yeniden aday gösterilen mevcut İnegöl Belediye Alper Taban’ın yanı sıra 2’si MHP’den 15’i AK Parti’den olmak üzere toplam 17 ilçe belediye başkan adayı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna duyurulacak.

Araçların kaldırılacağı noktalar ise şu şekilde belirlendi; Akhisar Sağlık Ocağı Önü, Baykoca AVM Önü, Serhat Camii Önü, Cerrah Meydanı, Cuma Mahallesi Aşevi Önü, Cumhuriyet Mahallesi Köyiçi Camii, Yeni Mahalle Merkez Camii Önü, Esentepe Camii Önü, Fatih Mahallesi Köyiçi Camii Önü, Fatih Camii Önü, Huzur Mahallesi Yeşil Camii Önü, Mesudiye Asmalı Kahve Önü, Hacı Lütfullah Camii Önü, Kurşunlu Mahallesi Meydan, Samdağ İlköğretim Okulu Önü, Çinili Camii Önü, Ziraat Bank önü, Elegance Düğün Salonu Önü(Tuna-2), Göçmen Camii Önü, Akçaabatlılar Fırın Yani, Yeniceköy Belediye Ek Hizmet Binası Önü, ve Yunusemre Mahallesi Salı Pazarı