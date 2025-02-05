2005 ile 2010 yılları arasında Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu’nda eğitimini sürdüren Melike Aydın, liseyi Naire Çikayeva Lisesinde tamamladı. Kocaeli Üniversitesi'nde eğitimini tamamlayan Aydın, 2025 yılı ocak ayında ilk görev yeri ve ilkokul eğitimini aldığı Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu’na atandı. İlkokul öğretmeni Sebahattin Kaya ile göreve başlayan Aydın, büyük sevinç yaşadı.

RASTLANTININ BÖYLESİ

37 yıldır ilkokul öğretmenliği yapan Sebahattin Kaya, yetiştirdiği Melike Aydın'ın ardından kardeşi Semih'in de öğretmenliğini üstlendi. Böylece aynı anda mezun ettiği öğrencisi meslektaşı, kardeşi ise öğrencisi oldu.

KUZENLERİNİDE AYNI ÖĞRETMEN OKUTMUŞ

Sebahattin Kaya, Aydın sülalesinden başka isimlerinde öğretmenliğini yaptı. Melike öğretmenin amcasının çocuklarından İsmet Aydın Savunma Sanayi Şirketlerinden Eskişehir TEI’de makine mühendisi, Emre Aydın ise kaymakam oldu.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ TEBRİK ETTİ

Görevine başlayan Melike Aydın’ı ve onu mezun eden öğretmeni ziyaret eden İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, eşine az rastlanır bir durumla karşılaştıklarını söyleyerek, “1992 yılında eğitim öğretim yılına başlayan hayırseverimiz tarafından yapılan Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu’nda bu olaya tanıklık etmek için hep birlikte beraberiz. Güzel bir olay dediğimiz şu. Sabahattin Kaya öğretmenimizin aynı aileden 4 öğrenciye nasıl dokunduğuna burada şahitlik ediyoruz. Melike öğretmenimiz bugün buraya geldi. Sabahattin hocamızın yetiştirdiği bir evladımız. Daha öncede aynı aileden kaymakam adayımız şu anda kaymakamlık refikliği stajyerliği yapmakta. Aynı aileden bir öğrencimizde makine mühendisi olarak iş hayatına atıldı. Diğer öğrencimiz de bugün 7. sınıfta aynı okulda eğitimine devam etmektedir. Bir öğretmenin dokunuşunun ne kadar önemli olduğunu ve aynı okulda beraber çalışmanın keyfine bugün burada şahitlik ettik. Bu vesileyle eğitim öğretim yılının ikinci döneminin bütün öğretmenlere hayırlı olmasını diliyor teşekkür ediyorum." dedi.

ROL MODEL OLMAK İSTİYORUM

Bu sene eğitim gördüğü Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu'na rehber öğretmen olarak atanan Melike Aydın ise, "2005-2010 yılları arasında Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu'nda tamamladım. Bu süreçte büyük emekleri olan sınıf öğretmeni Sabahattin Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Öğrenci olarak başladığım bu okulda 15 yıl aradan sonra öğretmen olarak tekrar göreve başlamak nasip oldu. Haberlerde bu tarz içeriklere rastladığımda insanların ne kadar şanslı olduğunu düşünüyordum. Şu an bu şansa sahip olanlardan biri benim. Buralara gelmemde büyük emekleri olan Sabahattin Kaya hocamla birlikte çalışıyor olmakta ayrıca benim için çok gurur verici. Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Kendimi evimde gibi hissediyorum. Açıkçası Sabahattin hocam benim yolumu aydınlatan çok önemli bir meşaleydi. Benimde örnek aldığım en önemli şey çocukların yolunu aydınlatmaktan geçecek. Benim için çok büyük bir rol modeldi. Bende şimdi gelecek nesillere rol model olmak için çalışmayı hedefliyorum." dedi.

HER ÖĞRETMENE NASİP OLMAYACAK DUYGULAR YAŞIYORUM

Sınıf Öğretmeni Sabahattin Kaya(63) ise, "Kendi yetiştirdiğim bir öğrencimle yıllar sonra bir araya gelip aynı mesleği yürütebilmek benim için öğrencimi karşımda öğretmen olarak görmek ayrı bir gurur kaynağı. Her öğretmene nasip olmayacak duyguları yaşıyorum. Burada önce ben bazı şeylerden bahsetmem lazım. Burada özellikle aile çok önemli faktör. Hem Yalçın hem de Ercan Bey'e teşekkür ediyorum. O ailenin bütün çocuklarını ben okuttum şu anda hepsi bir yerlere geldi. Eğitimde ailenin desteği çok önemli. Melike zaten ilkokuldan itibaren kişiliği belli. Milli duyguları hedef olan bir öğrencimdi. Burada ilk atamada Muzaffer Samda İlkokulu’na geldiğim zaman bu aileden İsmet Aydın makine mühendisi, daha sonra Emre Aydın kaymakamlık stajı yapıyor, üçüncü olarak Melike ile beraber olduk. Son kuşak Semih şu anda ortaokulumuzda 7. sınıfta devam ediyor." dedi.

HOCAM GİBİ BİR ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORUM

Öğretmen Sabahattin Kaya'nın öğrencisi 12 yaşındaki 7. Sınıf öğrencisi Semih Aydın da, "Ben Semih Aydın, Müşerref Muzaffer Samda İlkokulu’nda 7. Sınıf öğrencisiyim. Ablam gibi bende Sabahattin Kaya’nın öğrencisiyim. Sabahattin Kaya’nın bana verdiği destekler üzerine bende iyi bir öğrenci olmak istiyorum. Benim tek hedefim Sabahattin Kaya gibi bir öğretmen olmak." dedi.