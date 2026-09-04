Ahşap bazlı panel sektörünün global oyuncularından Kastamonu Entegre, sektör profesyonelleri ve iş ortaklarıyla etkileşimini güçlendirecek yeni Deneyim Merkezi’ni İnegöl’de açtı. İnegöl’ün güçlü mobilya üretim kültürünün merkezinde konumlanan Deneyim Merkezi, Kastamonu Entegre’nin geniş ürün portföyünü sektörün farklı paydaşlarının bilgi ve deneyimiyle buluşturacak yaşayan bir çalışma alanı olarak tasarlandı.

Dekoratif panelden laminat parkeye, duvar profilinden tamamlayıcı ürünlere uzanan geniş ürün gamının yer aldığı merkezde; malzeme kütüphanesi, ortak çalışma alanları ve proje geliştirmeye yönelik bölümler bulunuyor. Mobilya tasarımcıları, mimarlar, iç mimarlar ve uygulamacılar farklı yüzey, dekor ve malzeme alternatiflerini bir arada ve farklı ışıklarda yakından inceleyerek projelerine uygun çözümleri değerlendirebilecek ve üreticilerle doğrudan proje geliştirme süreçlerinde bir araya gelebilecek.

Deneyim Merkezi aynı zamanda sektör profesyonellerinin bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşabilecekleri, yeni fikir ve uygulamalar üzerinde çalışabilecekleri bir etkileşim alanı sunacak.

Kastamonu Entegre Genel Müdürü Prof. Dr. Davut Kavranoğlu İnegöl’de hayata geçirilen deneyim merkezinin şirketin sektörle birlikte değer üretme yaklaşımının önemli bir parçası olduğunu belirtti:

“Bugün rekabetin şartları değişiyor. Artık yalnızca daha fazla üretmek yetmiyor; ürettiğimiz ürüne ne kadar bilgi, tasarım ve değer kattığımız da en az üretim gücümüz kadar önemli. Bu nedenle İnegöl’deki Deneyim Merkezi’mizi yalnızca ürünlerimizi sergilediğimiz bir showroom olarak düşünmedik. Buranın mimarların, tasarımcıların, mobilya üreticilerinin ve iş ortaklarımızın bir araya geleceği; fikirlerini paylaşacağı ve yeni uygulamalar üzerinde birlikte çalışacağı canlı bir çalışma alanı olmasını istiyoruz. Çünkü üretim gücünü bilgiyle, tasarımla ve ortak akılla buluşturduğumuz ölçüde sektörümüz için kalıcı değer üretebiliriz. Bu merkezin Kastamonu Entegre ile İnegöl’deki üreticiler ve sektör profesyonelleri arasındaki bağı daha da güçlendireceğine, yeni fikirlerin ve iş birliklerinin önünü açacağına inanıyorum.”

Deneyim Merkezi’nin iş ortakları ve sektör profesyonelleri için sunacağı olanaklara değinen Kastamonu Entegre Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Talha Aydın ise şunları söyledi:

“İnegöl’de iş ortaklarımızla uzun yıllardır birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla buradaki ihtiyaçları, beklentileri ve sektörün nasıl değiştiğini yakından takip ediyoruz. Deneyim Merkezi’ni tasarlarken de iş ortaklarımızın yalnızca ürünlerimizi görebileceği değil, gerçekten kullanabileceği bir alan oluşturmak istedik. Burada farklı dekorları, yüzeyleri ve malzemeleri bir arada inceleyebilecek, projeleri için alternatifleri değerlendirebilecek ve ekiplerimizle birlikte çözüm geliştirebilecekler. Bizim için önemli olan buranın açılışını yaptığımız gün tamamlanmış bir proje olması değil; iş ortaklarımızın ihtiyaçları, yeni projeler ve fikirlerle zaman içinde gelişmeye devam etmesi. İnegöl’deki Deneyim Merkezi’nin yaşayan bir merkez olmasını tam da bu nedenle önemsiyoruz.”

Kastamonu Entegre, İnegöl’deki yeni Deneyim Merkezi ile bölgenin köklü üretim kültürünün içinde daha yakın ve sürekli bir temas noktası oluştururken, merkezde gelişecek fikir ve iş birliklerini sektörle birlikte büyütmeyi hedefliyor.