Edinilen bilgiye göre Yunus Emre Mahallesinde bir sitede eşiyle tartışan F.A. (31) canına kıymak istedi. Genç, evde bulunan yaklaşık 30 adet hapı yuttu. Bir süre sonra rahatsızlanan genç yakınlarının haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından genç, Dahiliye Servisine yatırıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Şerife Öz