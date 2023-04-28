Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikada kolunu makineye kaptıran işçi, yaralandı.

Olay Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikada meydana geldi. CNC makinesinde çalışan Ö. Ö.(54), bir anlık dikkatsiz sonucu sol kolunu makineye kaptırdı. İşçinin sıkışan kolu parçalandı.

Arkadaşları tarafından kurtarılan işçi, özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. İlk tedavisi yapılan işçi, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

MURAT ERDOĞAN