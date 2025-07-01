Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza saat 19.00 sıralarında Baykoca mahalesi TOKİ 2. Etap konutları Çamlıca sokakta meydana geldi. Sokakta seyreden sürücü Yakup G.(37) yönetimindeki 16 Y 8203 plakalı otomobil,
Sokakta scootera binen 4 yaşındaki Ömer Asaf K.'ya çarpıp üzerinde geçti. Ağır yaralanan çocuk, kendine çarpan araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Muhabir: Şerife öz