Kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde Nene Hatun kavşağı mevkiinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan sürücü Mehmet G.(47) yönetimindeki 16 KGM 47 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan otomobil refüj üzerinden uçarak takla atıp sürüklendi. Kaza sonucu sürücü ile yanında yolcu yaralandı. Araçta sıkışan sürücü ve yolcu Havva G.(44), köfteci Osman yetkilileri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde aracın 6 kez takla atarak ters durduğu ve araçtaki yaralıların vatandaşlar tarafından çıkarıldığı anlar görüntülendi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.