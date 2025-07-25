Kaza İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesi ile Bilecik'in Pazaryeri yolunda meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan Doğan K.(21) yönetimindeki 16 BRE 988 plakalı motosiklet, önünde seyrederken sola dönüş yapan Murat U.(45) yönetimindeki 16 KRF 04 plakası kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ