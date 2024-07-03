Kaza İnegöl'ün kırsal Kurşunlu mahallesinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü B. D.(21) yönetimindeki plakasız motosiklet, yoldan manevra yapan operatör S.E. yönetimindeki iş makinesi ile çarpıştı. Kaza sırasında iş makinesinin kepçesi, motosikletin arkasında oturan 7 yaşındaki M.G.'nin sol eline çarpıp baş parmağının kopmasına neden oldu. Yaralanan çocuk, kopan başparmağıyla olay yerine gelen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından çocuk, parmağı dikilmek üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: Murat Avcı