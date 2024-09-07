Bursa'nın İnegöl ilçesinde bahçede kaynayan salça kazanına düşen küçük çocuk yandı. Otomobille hastaneye kaldırılan küçük çocuk tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Yenice Mahallesi Armutlu Bahçe sokak üzerinde bulunan evin bahçesinde salça yapılırken, 3 yaşındaki B.C. bir anda kazanın içine düştü. Acılar içinde ağlamaya başlayan küçük çocuk özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Kollarında 1. Ve 2. Derece yanık oluşan küçük çocuk İnegöl Devlet Hastanesi Yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ