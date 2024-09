Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Alinur Aktaş döneminde Hatay’da yapılması planlanan Ulu Camii projesinin çalışmalarındaki aksama sebebini açıklayarak sosyal medya hesabından ( X) açıklamada bulundu.

Bozbey açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un bir televizyon programında Bursa Büyükşehir Belediyesi önceki dönem yönetimi tarafından Hatay ilimizde başlatılan Ulu Cami inşaatı ile ilgili yaptığı açıklamalara istinaden Sayın Bakanımızın yanlış bilgilendirildiğini düşünmekteyiz. Tabii ki bu açıklamayı talihsiz bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Öncelikle bir kez daha belirtmeliyiz ki, Hatay halkımızın 6 Şubat depreminde yaşadığı kayıpların üzüntüsünü hala içimizde taşıyor, orada yaşayan vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Bu kayıp ve üzüntü üzerinden asla siyaset yapmak niyetinde değiliz. Bu konu siyasete alet olamayacak kadar hassas bir konudur. Bu çerçevede belirtmek isteriz ki; Sayın Bakanımız, daha önce ihalesi yapılan, Bursa’mızın Ulu Camiisi ile aynı adı taşıyan ve bizim için çok önemli olan Hatay Ulu Cami rekonstrüksiyon projesi Belediyemiz tarafından tamamlanmıştır. Öncelikle tarihi yapının projesinin hazırlanması gerekir. Şu an Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün onayı beklenmektedir. Bu kapsamda Bilim Heyetindeki danışman hocalarımızdan gelecek imzalar tamamlanamadığı için projeler Hatay Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilememiştir. Maalesef ki rekonstrüksiyon imalatlarına başlanılamamasının sebebi de budur. Bu anlamda Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bir an önce gerekli onayların verilmesini ve çalışmalara başlanmasını arzu ediyoruz. Sayın Bakanımızın onay sürecinin hızlanması konusunda bizlere yardımcı olmasını ve bir an önce imzaların atılması konusunda desteklerini bekliyoruz. Hatay için her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Bu süreçte birlikte yol almayı ve vatandaşlarımızın yaralarını birlikte sarmayı temenni ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."