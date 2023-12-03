Edinilen bilgiye göre Yeni Mahallesi Şeker Sokak üzerinde bulunan evde ikamet eden Suriye uyruklu Delatı ailesinin 1 yaşındaki bebekleri Abdurrahman Delatı evde oyun oynadığı sırada sehpanın üzerindeki çaydanlık devrildi. Üzerine devrilen çaydanlık nedeniyle yanan küçük bebek ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı bebek yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Öznur Dede