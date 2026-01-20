

Olay saat 12.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Çavuşdayı sokakta bulunan apartmanın 2. katında meydana geldi. Şadan Kaladağ'dan(38) haber alamayan arkadaşları evine gitti. Eve giren arkadaşları genci hareketsiz halde yatakta yatarken buldu.

Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.