Körfez Belediyesi ve Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen ücretsiz futbol okullarında eğitimler devam ediyor.

İlçedeki çocukların spora yönlendirilmesi ve altyapıya sporcu kazandırılması amacıyla açılan kurslarda, 2015, 2016, 2017 ve 2018 doğumlu çocuklar eğitim alıyor. Hafta sonları gerçekleştirilen çalışmalarda, Kuzey Mahallesi ve Körfez Kent tesislerinde toplam 180 öğrenci, Yarımca Tesisleri'nde ise 400 öğrenci uzman antrenörler eşliğinde futbolun temel tekniklerini öğreniyor.

Antrenmanlar hafta sonu yapılıyor

Program kapsamında Kuzey Mahallesi ve Körfez Kent tesislerinde antrenmanlar 09.00-12.00 saatleri arasında, Yarımca Tesisleri'nde ise yaş gruplarına göre 09.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Eğitimlerde Erdi Şahin, Ömer Güncü, Yasin Yavan, Ensar Varol, Mert Güney, Çağrı Özgüç, Hamza Alyılmaz ve Umut Acar antrenör olarak görev yapıyor.

Kulüp yetkilileri, amaçlarının çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora teşvik etmek olduğunu belirtti.