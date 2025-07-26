Olay 23 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00 sıralarında İnegöl OSB 2. Cadde üzerinde bulunan kullanılmayan fabrikanın demir çatısında meydana geldi. Çatıda söküm işlemi yapan işçi Turgay Genç(39) dengesini kaybederek yaklaşık 8 metreden kafa üstü düştü. Ağır yaralanan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Yaralı, Cuma günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.