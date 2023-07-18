İnegöl'de gelen vurdu giden vurdu!

Burhaniye mahallesinde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet, aynı anda 2 kişiyle çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Kaza Burhaniye mahallesi Park Yolu üzerinde meydana geldi. Park yolu caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Muhammed H.(27) yönetimindeki elektrikli bisiklet, park halindeyken geri manevra yapan Ömer İ. yönetimindeki 16 AVH 473 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan bisiklet bu kezde karşı yönden gelen sürücü Ahmet E. Yönetimindeki 16 BDC 767 plakalı otomobil ile çarpıştı. Elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.