Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki mahkemede, eşini sırtından bıçaklayarak öldüren sanığın davası olaylı bir şekilde sürdü. Gözlem İhtisas Dairesi raporu, sanığın akli dengesinin sağlam olduğunu belirttiğinde, duruşma salonunda gerginlik yaşandı. Bu noktada sanık, ilginç bir açıklama yaparak, "Adli Tıp Kurumu benden daha deli. Bana metafizik uzmanı getirin. Olayı cinlerin yaptığına eminim" dedi.

Gerginlik, mahkeme salonunda başladı ve ardından adliye binası önündeki basın açıklamasında da devam etti. Sanık yakınları ile avukatlar arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı.

Olay, Erenler Mahallesi'nde bulunan bir evde 30 Mart 2022 tarihinde meydana gelmişti. Hacı P. isimli sanık, eşi Ayşe P. ile yaşadığı bir tartışmanın ardından onu sırtından bıçakladıktan sonra 5 yaşındaki çocuğunu alarak kayıplara karışmıştı. Maalesef, Ayşe P. hastaneye kaldırıldığında yaşamını yitirdi ve şüpheli koca, Sakarya'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Sanığın yargılanmasına Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya sanık Hacı P., avukatı Abdurrahim Burak, Ayşe P.'nin ailesi, avukatları Eray Akbal, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey ile Kocaeli'de görevli Aile ve Sosyal Bakanlığı Avukatı Bahar Yıldız katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celsede Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden alınan raporu okudu. Raporda, sanığın akli dengesinin tam olduğu ifade ediliyordu. Sanık avukatı, raporun yetersiz olduğunu savunarak, "Ayakta muayene ile rapor düzenlenmiştir. Rapor eksiktir. Gözlem altına alınarak uzun süreli yataklı rapor tanzim edilmesini talep ediyorum" dedi. Ardından söz alan sanık Hacı P., ilginç bir iddiada bulunarak, "Adli Tıp Kurumu benden daha deli. Bana metafizik uzmanı getirin. Olayı cinlerin yaptığına eminim" şeklinde konuştu.

Müjde Tozbey, söz alarak Ayşe P.'nin ölümünün basit olmadığını ve sırtından bıçaklandığını belirtti. Ancak sanık Hacı P., bu ifadelere tepki göstererek, "Yalan söylüyorsunuz, eşimi ben öldürmedim. İnşallah sana da cinler musallat olur. Eşimi çok seviyordum. Ben öyle bir şey yapmadım, Allah şahidimdir" dedi ve avukata doğru gitmek istedi. Mahkeme başkanı, duruşmanın düzenini bozduğu ve sürekli uyarılara rağmen konuşmaları sürdürdüğü gerekçesiyle sanığı salondan çıkardı.

Sanığın salondan çıkarılmasının ardından avukat Müjde Tozbey, konuşmaya devam ederek, sürekli yaşanan benzer olaylara dikkat çekti. Sanığın davranışlarının güvenliği tehdit ettiğini belirterek, "Mahkeme bizim güvenliğimizi sağlayamıyor. Burada bir katil var. Sanık, Ayşe'ye nasıl saldırdığını konuşmamız gerekiyor. Sanığın iyi hal indiriminden yararlanmadan cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Taraflar arasındaki gerginlik nedeniyle mahkeme salonu boşaltılarak, duruşmaya ara verildi. Alınan beyanların ardından mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin sağlam olup olmadığını belirlemek amacıyla yeni bir Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu talebinde bulundu ve duruşmayı erteledi.

Sanık, önceki celselerde sürekli olarak tehdit, hakaret ve saldırı benzeri eylemlerde bulunduğu belirtildi. Duruşma sonrasında, avukatlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri adliye önünde basın açıklaması düzenledi. Avukat Eray Akbal, "Ayşe P., 2022 Mart ayında evli olduğu erkek tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü. Bugünkü duruşma davanın dördüncü celsesi idi. Bir önceki celse, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığı sorusu gündeme gelmişti. Bu celse gelen rapor, sanığın akli dengesinin sağlam olduğunu gösterdi, ancak karşı tarafın talebi üzerine yeni bir rapor daha alınacak. Sanık, önceki celselerde sürekli olarak tehdit, hakaret ve saldırılarda bulunmuştu. Bu duruşmada da bize destek için gelen Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Avukat Müjde Tozbey'e saldırıda bulundu. Sanığın SEGBIS ile dinlenmesi talebimiz ise mahkeme tarafından reddedildi. Bu, bizi daha fazla saldırıya maruz bırakıyor" dedi.

Avukat Müjde Tozbey konuşmaya başladığında, sanık Hacı P.'nin yakınları salona geldi ve avukatlara, "Uyuşturucu satan aileyi destekliyorsunuz. 7 sülalesini araştırın, sonra röportaj yapın. Adaleti savunuyorsanız, adil olun. Vatan hainlerini koruyorsunuz. Kim olduğunu ve neler yaptığınızı araştırın, sonra açıklama yapın" şeklinde tepki gösterdi. Polis ekipleri, sanık yakınlarını uzaklaştırdıktan sonra basın açıklaması devam etti.

Avukat Müjde Tozbey, şunları söyledi: "Öldürülmüş bir kadını savunurken dahi tehditlere maruz kalıyoruz. Dava sürecinde her celse, avukat arkadaşlarımız maalesef ölüm tehditleri ve hakaretlere maruz kalıyor. Bugün buradayız ve artık buna izin vermeyeceğiz. Her celse daha fazla insanla buraya gelmeye karar verdik. Kadınlar ve insanlar, kim olursa olsun öldürülmeyi hak etmiyor. Kimse, başkasını öldürme hakkına sahip değil. Bu nedenle buradayız ve burada olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.