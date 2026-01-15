Teknolojinin yoğun etkisi altında şekillenen günümüz dünyasında; öğrencilerin dili doğru ve etkili kullanma, topluluk önünde kendini ifade etme ve kültürel değerlerini tanıma becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yarışmada, İnegöl’deki 12 liseden öğrenciler Beşinci Mevsim Kültür ve Sanat Merkezi sahnesinde hünerlerini sergiledi. Jüri değerlendirmesi sonucunda dereceye giren ilk üç okula ödülleri takdim edildi.

Programa; İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl İlçe Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, belediye meclis üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katılım sağladı.

“İNEGÖL BELEDİYEMİZLE ÇOK GÜZEL İŞLERE İMZA ATIYORUZ”

Programda selamlama konuşması yapan İnegöl İlçe Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, Belediye Başkanı Alper Taban’a teşekkürlerini sunarak verdikleri desteklerle öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade edebilmelerine, kültürel değerlerimizi tanıyıp yaşatmalarına ve geleneksel sanatlarla bağ kurmalarına büyük katkı sağladığını söyledi. Zengin konuşmasında, “Sizleri yetiştiren aileniz başta olmak üzere öğretmenlerinizi tebrik ediyorum. Bu kadar güzel performans sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Artık birer meddahlarsınız. İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban’a ayrıca teşekkür ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnegöl Belediyesi işbirliğiyle çok güzel işlere imza atıyoruz. Başkanımızın desteğiyle meddahlarımızın ve hatiplerimizin yetişmesine vesile oluyoruz. Fırsatlar verildiğinde öğrencilerimizin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu görmek, bizleri umutlandırıyor. Teknolojinin bu denli etkisi altına aldığı bir çağda, öğrencilerimizi bu tür faaliyetlerin içinde görmek ise ayrıca mutluluk veriyor. Emeklerinize sağlık.” dedi.

“BAŞIMIZA İŞ ÇIKARMAYIN DİYEN YÖNETİCİLER YOK; AKSİNE YENİ BULUŞLAR ORTAYA KOYUN DİYEN YÖNETİMLER VAR.”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise jüri üyeleri ile birlikte sahneye çıkarak yeni buluşları ortaya koyan tüm projelere desteklerinin devam edeceklerini söyledi. Başkan Alper Taban konuşmasında, “Belediyemiz ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde, öğrencilerimizin hem eğitim hayatlarında hem de meslek yaşamlarında elde edebilecekleri pek çok avantajlı kazanımı elde etmelerini ve bunları hayatlarında uygulamalarını istiyoruz. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, belediyemiz ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğümüz bu minvalde hep birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz pırıl pırıl gençlerimiz ve yetenekli öğrencilerimizsiniz. Lütfen cesaretli olun. “Başımıza iş çıkarmayın.” diyen yönetimler yok; aksine “Başımıza icatlar, buluşlar çıkarın.” diyen yönetimler var. Biz de İnegöl Belediyesi olarak bütün icatların İnegöl’den çıkmasını istiyoruz. Bursa’mızdan, Türkiye’mizden ve Müslüman coğrafyalardan buluşlar çıkmasını arzu ediyoruz.” dedi.

“CESARETİNİZİ VE GAYRETİNİZİ ORTAYA KOYDUĞUNUZDA EN GÜZEL YERLERE VARACAK, EN GÜZEL HEDEFLERE ULAŞACAKSINIZ”

Öğrencilere moral veren konuşmasının sonunda her zaman onların yanında olduğunu vurgulayan Başkan Alper Taban, “Sizlerin her biri bizim gözümüzde birer mücevher gibisiniz. Bugünün ve geleceğin fırsatları sizlersiniz. Ülkenin yöneticileri de buradan çıkacak, değerli meslek sahipleri de buradan yetişecektir. Bu sahneye çıkmak hiç kolay değil; kendini ifade edebilmek son derece kıymetlidir. Yaptığınız bu çalışmaların çok önemli kazanımları var. Deneyimleyerek özgüveninizi ve kendinizi ifade etme becerilerinizi geliştiriyorsunuz. Kitleyi ikna edebilme gibi önemli kazanımları da meddahlık yarışması aracılığıyla elde etmiş oldunuz. Cesaretinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Tüm öğrencilerimizin cesaret göstermesini, öncelikle kendilerini keşfetmelerini istiyorum. Cesaretinizi ve gayretinizi ortaya koyduğunuzda en güzel yerlere varacak, en güzel hedeflere ulaşacaksınız. Bu cesaret ve gayret İnegöl’ümüzün öğrencilerinde fazlasıyla var. İlçe Millî Eğitim Müdürümüze, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. İnegöl’de bu azim ve gayretle çalıştığımız sürece önümüzde hiçbir engel duramaz; her şeyi aşarız. Programımız hayırlı olsun, dereceye giren öğrencilerimizi ayrıca tebrik ediyorum.” dedi.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ, ÜÇÜNCÜLÜK PAYLAŞILDI

Yarışmada birinciliği Küçükçalık Anadolu Lisesi, ikinciliği Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi elde ederken, üçüncülüğü Elit Koleji ile Sosyal Bilimler Lisesi paylaştı.

Dereceye giren okullara ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.