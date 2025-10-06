Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Kenan A.(45) Yönetimindeki 34 EJ 8710 plakalı hafif ticari araç, önünde seyrederken aniden yavaşlayan Azem B.(40) yönetimindeki 16 ER 935 plakalı dorsesiz tıra arkadan çarptı.

Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü ile yanındaki Çetin A.(23) yakaladı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Tuncay Şentürk