Makamında açıklama yapan Hamidiye Mahallesi Muhtarı Mesut Ekren, "1 Haziran'da yapılan seçimlerde vatandaşlarımızın teveccühüyle muhtar olarak seçildik. Yaklaşık 19 bin kişinin yaşadığı mahallemize hizmetler kazandırmak için elimizden geleni yapacağız. Siyasi ve hükümet destekli ilişkilerimizle vatandaşlarımızın daha huzurlu ve mutlu yaşamalarını sağlamak için çalışacağız. Özellikle vatandaşlarımızın yoğun talep ettiği Pazaryeri kurulumu ile alakalı çalışmalar ilk işimiz olacak. Allah yar ve yardımcımız olsun. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum." dedi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT