İnegöl Ticaret Odası’nın verilerine göre İnegöl’de ihracat şampiyonu olan sektör yine mobilya oldu.

2024 YILI İNEGÖL MOBİLYA İHRACATI NE KADAR?

Açıklanan verilere göre İnegöl Mobilya ihracatı 2024 yılında 626 milyon dolar oldu. Mobilya sektörü ihracatı bir önceki yıla oranla %22.5 geriledi.

İNEGÖL’DE 2024 YILI GIDA İHRACATI NE KADAR?

İnegöl ihracat rakamlarında yükseliş gösteren sektörler arasında gıda sektörü yer aldı. Gıda sektöründen 2024 yılında yapılan ihracat rakamı 165 milyon dolar oldu. Sektördeki ihracat artışı ise %2,1 olarak hesaplandı.

İNEGÖL’DE 2024 YILI TEKSTİL İHRACATI NE KADAR?

İhracatta düşüş yapan sektörler arasında tekstil sektörü de yer aldı. 2024 yılı İnegöl tekstil ihracatı 160 milyon dolar olurken, bir önceki yıla oranla ihracat %12,5 düştü.

İNEGÖL’DE 2024 YILI ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATI KADAR?

Açıklanan verilere göre İnegöl’den yapılan Orman ürünleri ihracatında da ciddi bir düşüş gözlemlendi. İnegöl Orman ürünleri ihracatı bir önceki yıla oranla 2024 yılında %14.9 düşüşle 141 milyon dolara geriledi.

İNEGÖL’DE MAKİNE METAL SEKTÖRÜNDE NE KADAR İHRACAT YAPILDI?

İnegöl’de sektörel bazda en fazla ihracat artışı yaşanan sektör makine metal sektörü oldu. İnegöl’de makine metal sektöründe ihracat, bir önceki yıla oranla 2024 yılında %19,8 artış gösterdi.

İNEGÖL’ÜN İHRACATTAKİ PAYI NE KADAR?

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün 2024 yılında Türkiye’nin toplam ihracatının %0,52’sini gerçekleştirdiğini söyleyerek, “İnovasyon, Ar-Ge, ürün çeşitlendirme ve markalaşma alanlarında atacağımız adımlarla ihracatımızı daha üst seviyelere taşıyabiliriz. Yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazarlardaki etkinliğimizi artırmak için çalışmalarımız kararlılıkla sürüyor.” dedi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ