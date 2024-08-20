İnegöl’de çarşı esnafına yönelik gerçekleştirilen alışveriş festivali maalesef beklentileri karşılayamadı. Organizasyon bana göre başarısız oldu. Belediye ve esnafların şahsımca yaptığı bazı yanlışları köşe yazımda aktarmak istiyorum.

Öncelikle İnegöl’de bir festival havası maalesef oluşturulamadı. Kısacası İnegöllüler neredeyse festivalin olduğundan bihaberdi. Dolayısıyla diğer günlere oranla festivale katılan insan sayısında bir değişiklik olmadı. Yani çarşıda festival döneminde olağan bir hava vardı.

Belediye yüksek bir katılım gerçekleşme ihtimaline karşı çarşı bölgesinde güvenli demir bariyerler oluşturdu. Bu durum açıkçası otopark sorunlarına yol açtı. Bırakın festival için gelenleri, bölgede ki esnaflar bile araçlarını koyacak alan bulamadı.

Niyet iyi, ancak festival havası oluşmamasından kaynaklanan sorunlar ders niteliğinde oldu.

Gelelim esnaf boyutuna…

Açıkçası çarşı esnafının festivale iyi hazırlanmasını bekliyordum. Ancak beklentilerimin çok altında kaldılar. Bahsedildiği gibi %50 indirim uygulayan esnaf sayısı parmakla sayılacak kadar azdı. Hatta bu indirimi yapanlarda ellerinde kalmış tek tük ürünler için yapmışlar.

Diğer bir eleştirim ise çarşı bölgesinde esnafların işyerlerini gelin gibi süslemelerini beklerdim. Balon, kurdele ve çiçeklerle süslemeler gibi. Yine çeşitli ikramlar, hediye paketleri, küçük çaplı gösteriler vs.

Yani kısacası Alışveriş Festivali havası bulamadım. Tekrar tekrar ifade etmemde fayda var. İnegöl Belediyesi’nin yerel esnafa yönelik bu hamlesini oldukça yerinde ve faydalı buluyorum. Bence pes edilmeden tekrarlarının yapılması lazım. Ancak bu şekilde olmamalı.

Peki nasıl olmalı? Sorusuna gelinirse…

Gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bayraktar’ın sohbetimiz arasında bu konuyla ilgili önerdiği şeyi sizinle paylaşmak istiyorum.

İnegöl Alışveriş Festivali çarşı içinde değil, Kültürpark içinde yapılmalı. Fuar alanı ya da daha önce Ramazan Sokağı kurulan alan tercih edilmeli.

Bu alana kalıcı olmak kaydıyla 100 adet cephesi 5 metre, derinliği 3 metre olan eski İnegöl evlerini anımsatan sembolik işyerleri yapılmalı. Yani her biri 15 metrekare büyüklüğünde olan. Bu tür bir yapının maliyeti 50 bin TL’yi geçmez.

Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında her 10 günde bir çarşı esnafına yönelik festivaller düzenlenmeli.

Giyim, gıda, tarım, sağlık, hediyelik eşya, el işi, kitap-kırtasiye, yöresel, sanat, tarih gibi birçok alanda 10 günlük aralıklarla festivaller yapılmalı. İnegöl’e açıkçası hareket ve renklilik katacak ciddi bir organizasyon yapılmalı.

Peki bunu kim yapacak?

Çarşı esnafı bir organizasyon şirketi kurarak bunu gerçekleştirebilir. 10 günlük festivale katılım ücreti olarak 10 bin TL alınırsa, alana yapılacak olan işyerlerinin maliyeti 2 ayda karşılanır. Diğer kalan gelirlerle çeşitli organizasyonlar yapılabilir. Çeşitli gösteriler, konserler, yarışmalar, çekilişler vs.

Böyle bir sistemde belediyeye ek bir maliyet çıkmaz. Ancak yaz boyunca Kültürparkı dolduran binlerce insan sayesinde yerel esnaf ciddi gelirler elde etme şansı yakalar.

Bana çok mantıklı geldi bu fikir… Peki ya size?