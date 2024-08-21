Yeni sezona dış transferlerinin %80’inini tamamlayan temsilcimiz İnegölspor, yeni sezon için hazırlık kampına bu yıl yine Afyon'a gitti ve orada dört hazırlık maçı yaptı.

Bu maçlarda Orduspor’a 3-1, Menemen’e 3-2 yenilirken İskenderun ile 0-0 ve son hazırlık maçında Kütahyaspor ile 3-3 kalarak evine döndü. 2 gün dinlenmeden sonra 19 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00’de kendi tesislerinde bir araya gelerek yeni teknik direktörümüz Sinan Yücer nezaretinde ilk çalışmasını yaptı. Ben de birlikte Salı akşamları Süper Kanalda spor programı yaptığımız Müslim Serbest arkadaşımla bu ilk idmanı izlemek ve yeni hocamızla tanışmak için tesislere gittik. Önce artık kulüp müdürlüğünün duayeni haline gelen Yavuz Memiş’i makamında ziyaret ederek transferler ve yeni sezon idari çalışmalar hakkında bilgi alarak ikram ettiği çaylarımızı içtikten sonra İnegölspor’umuzun Afyon kampı sonrası ilk çalışmasının yapıldığı sahaya geçerken Yavuz kardeşimize bu yoğun ve zor görevinde başarılar dileyerek idmanı izlemeye başladık. Sinan Yücer hocamızın yaptırdığı 1 saatlik dar alanda gruplar arası minyatür çalışmayı izledikten sonra Müslim beyin Sinan Yücer hocamızdan tanışma isteği Hocamız tarafından memnuniyetle kabul edilmesi üzerine çalışma sonrası sahaya inerek Yeni Teknik direktörümüz ile duayen kaleci antrenörümüz Hakan hocanın da bize eşlek ettiği görüşmeyi yaptık.

Yeni hocamıza hoş geldiniz diyerek yeni sezonda ekibi ile birlikte başarı dileklerimizi ileterek kendimizi tanıttık. Müslim beyden sonra bende 42 yıl 11 ay 3 günlük Milli Eğitime hizmetimin 40 yılını Okul Müdürü olarak yaptığımı bunun son 9 yılını kurucu Müdürü olarak İnegöl Spor Lisesi müdürü olarak yaptığımı, faal futbolun içinden geldiğimi 32 yıldır İnegöl Yıldırım Gazetesinde futbol köşe yazarı olarak İnegölspor’umuzu izleyip yazdığımı Spor Lisesi Müdürlüğüm sırasında İnegölspor alt yapı oyuncularının tamamına yakınının öğrencim olduğunu, bu nedenle İnegölspor ile sürekli yakın temasta olduğumu, Spor Lisesi okul takımları ile Türkiye şampiyonluğu olmak üzere 12 branşta çok büyük başarılara imza attığımızı, bu nedenle İnegölspor’umuza çok değer verdiğimi ve izlemeye devam edeceğimi belirttikten sonra Yeni Teknik Direktörümüz Sinan Yücer, bizlere teşekkür ettikten sonra İstanbul Marmara Üniversitesi Beden eğitimi bölümünü bitirdiğini, üniversite hocalarından birinin kendisine antrenörlük yapmasını önermesi üzerine Pendik’te beden eğitimi öğretmenliği ile birlikte 2003 yılına kadar Pendikspor alt yapısında Antrenör olarak çalıştığını, 2003 yılından sonra Pendikspor Profesyonel takımında çalışmaya başladığını ve o günden bu güne kadar çeşitli takımlarda bu görevini sürdürdüğünü, Pendik’te öğretmenliği sırasında okul takımlarını çalıştırdığını, bu nedenle bizleri iyi anladığını belirtti. Takımla ilgili sorduğumuz sorulara ise İÇTENLİKLE CEVAP VEREREK, yeni yönetimin yaptığı ve kongrede sunduğu 3 yıllık projeyi beğendiğini, bu görevi severek kabul ettiğini, bu projeye göre bu sezon mevcut borç yükü göz önüne alınarak genç ve mütevazi bir kadro kurulduğunu, geçen yılki takımdan 3 tecrübeli oyuncu ile yeniden anlaşıldığını, böylece dengeli bir kadro oluştuğunu, grubumuzun zor bir grup olduğunun çok önemli olmadığını, bu yeni kadro ile bir oyun şablonu oluşturmaya çalışıyoruz. Bu şablonu iyi oturtabilirsek bu zor dediğiniz grupta zorluk çekmeyiz. Lig başlayıncaya kadar 2-3 oyuncu daha almak istiyoruz. Tabi bunu bütçemiz el verirse yapabiliriz. Bu sezon yaptığımız seçmelerde aldığımız bir genç şu anda ilk 11 oyuncusu. Bu hafta Çarşamba günü Bursa‘da önce Nilüferspor ile ve hafta sonu Cumartesi günü Karacabeyspor ile son prova maçını yaparak ilk maçımız olan Altınordu maçına odaklanacağız. Taraftarlarımızın 2.kuvvetimiz olduğunu hatırlattığımızda bunun çok sevindirici bir durum olduğunu, önümüzdeki haftalarda program davetimizi de olumlu karşıladığını memnuniyetle gelebileceğini belirterek tesislere geçti.

Evet 2024-2025 sezonunda yeni seçilen İnegölspor tecrübesi olan yeni yönetimin, yeni teknik direktörü Sinan Yücer’den aldığımız cevaplar böyleydi. Öncelikle yeni yönetim kurulumuzun geçen yılın kalıntıları oyuncularla iç transfer çözümü konusunda zorlandığını gördük. Geçen yıl yedek kulübesinde oturarak oyuna girdiğinde ise sürekli saç baş yolduran ve inanılmaz rakamlara imza attırılan o sözüm ona tecrübeli oyuncular sanki görevlerini yapmış gibi oturarak veya sahada gezinerek saç baş yolduran kendileri değilmiş gibi alacağı olan Federasyona başvuruyor. Hele hele büyük umutlarla golcü diye alınarak inanılmaz bir rakama imza attırılan Batuhan Altutaş kargaları güldürecek tavırlar sergiliyor. Oynadığı maç sayısı parmakla gösterilemeyecek kadar az, oynadığı maçlarda ise hemen oyunun başında sakatım diye dışarı çıkmaya çalışan ve hiç faydalı olamayınca da kadro dışı bırakılan bu oyuncu şimdi alacağını tam olarak istiyor. Aklınca bir sezon yattığı ve sakat geçirdiği daha doğrusu oynamadığı, hiç faydalı olamadığı sezonun parasını alıp üstüne bir kurban takım daha bularak bir transfer daha yaparak oynamadan DUBLE PARA alacak. Yok öyle yağma. Bekleyip göreceğiz. Yalnız Batuhan değil başkaları da var. Bunlar geçen sezonun ağır faturaları. Yeni Başkanımız Abdurrahman Maksutlar bu durumları değerlendirerek, biz bu göreve son 15 yıllık gidişatı değiştirmek için geldik dedi. İnşallah hepimizin büyük desteği ile bunu gerçekleştirmelerine yardımcı oluruz. Yeter artık, her sezon her iki devrede sil baştan takım yapmaya mutlaka bir son vermeliyiz. Bundan sonra çevremizi ve ülkemizi iyi tarayarak istikbal vadeden gençleri bulup bunları yetiştirip satacağız. Yeni yönetimin projesinde bu var. Fahri Yaman kardeşimiz bu görevi yapacak. Böylece transfer dönemlerinde yeni alınacak oyuncular iyi bir süzgeçten geçtikten sonra mukavele yapılacak. Bundan sonrada gidecek olanların ceketini alıp gitmemeleri için sözleşmelerine konulan bir madde ile giderken fesih veya transfer bedeli olarak makul bonservis ücretleri kondu. Bu maddeler de sezon sonunda kulübün en zor zamanlarında ilaç gibi gelecek.

Sonuç olarak İnegölspor tesislerinde huzur ve güven hakim. Yönetim çalışıyor. Bir yandan borç yükünü azaltıyor, bir yandan da kadroyu güçlendirmeye çalışıyor. Biz gittik gördük. Bundan önce sayın başkanımızla sezon başı röportajı yaptık ve bu röportajı köşemde değerlendirdim. Afyon kampı dönüşü de tesislere gittik ve yeni hocamızla tanıştık. Sorularımızı sorduk. Sinan Yücer hocamızın cevaplarını ve yeni sezon görüşlerini alarak yukarıda aynen yazdım. İnegölspor çok zorlu ve riskli bir süreçten sonra kayyuma kalmadan yeni ve çok dinamik bir yönetime kavuştu. Geçen yıldan kalan büyük bir borç yükü ile bence çok zorlu bir grupta mütevazi bir kadro ile mücadele edecekler. İşlerin kolay olmadığını hepimiz görüyoruz. Ancak İnegölspor camiası büyük bir camiadır. Mobilyasıyla, 3 tane organize sanayisiyle, 24 vilayetten büyük çoktan il olmayı hak etmiş bir ilçeyiz. Belediye Başkanımız, geçtiğimiz sezon İnegölspor’a hiçbir şey veremediğini söyleyen Ticaret ve Sanayi Odamızın Başkanı, STK’lar ve kısaca tüm camia el ele vererek tek yumruk halinde bu taşın altına elimizi koyarsak yeni yönetimin 3 yıllık projesini hayata geçirir, layık olduğumuz 1.LİGE çıkarız. Bu duygu ve düşüncelerle bize samimi ve içten görüşlerini açıklayan Sinan Yücer hocamıza teşekkür ediyor, bu yeni görevinde başarılar diliyoruz. Yeni sezon İnegölspor’umuza ve ülkemizin tüm takımlarına hayırlı olsun. İnegölspor’un yeni sezon başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK.”