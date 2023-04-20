İftar yemeği Mahmut Esatbey caddesinde yan yana faaliyet gösteren iki derneğin lokallerinde gerçekleştirildi. İftara İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, dernek yönetimi, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

İftarın ardından bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, “Böylesi samimi güzel bir ortama davet edildiğim için çok mutlu oldum. İki güzel dernek iki güzel insanlar topluluğu sıcak samimi bir ortam oluşturulmuş. Allah birlik ve beraberliğinizi pekiştirsin. Ayrıca sayın Belediye Başkanımız Alper Taban beyefendinin de sevgi ve selamlarını sizlere getirdim" diye konuştu.

Papart Vadisi Dernek Başkanı Köksal Turan ve Gülbahçe Köyü Dernek Başkanı Sabri Çaşka, “İftara katılan halkımıza ve katkı sunan dernek üyelerimize ve esnafımıza teşekkür ederiz. Bu iftar geleneksel hale getirilecek, iki dernek bundan sonra da bir çok ortak faaliyette bir araya gelecektir” diye konuştular.