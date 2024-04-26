İnegöl'ün Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu; ikiz kardeşler ve sürücü anne yaralandı.

Kaza 17.00 sıralarında İnegöl'ün Kurşunlu mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Kurşunlu mahallesine seyir halinde olan sürücü Valaa Demir(28) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya uçtu. Kaza sonucu sürücü ve ikiz çocukları 4 yaşındaki

Mila D. Ve Sıla D. Yaralandı. Yaralı sürücü ve ikizleri olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.



Muhabir: Fahrettin Eniş