Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram Devlet Bahçeli'nin 100 İl 1000 İlçe Projesinin ardından İnegöl'de 95 Sivil Toplum Kuruluşu bir araya geldi.Bunun üzerine İnegöl Ticaret Sanayi Odası (İTSO) öncülüğünde İl Olma Çalıştayı düzenlendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram;

“Tamamen sivil insiyatifle oluşturulan çalıştaya katılan STK temsilcilerine, Oda Başkanlarına ve şehrimizin dinamiklerine teşekkür ediyorum. İnegöl'ün il olması konusunda Milliyetçi Hareket Partisi olarak İnegöl İlçe Başkanlığı olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz.” Dedi.