2026-2027 futbol sezonuna kötü bir başlangıç yapan İnegölspor, Bursa derbisinde Karacabey Belediyespor’u yenerek taraftarına 3 puan hediye etmeye çalışacak.

Ligin ilk maçında sahasında oynadığı ilk lig maçında 12 Bingöspor’la 2-2 berabere kalan bordo beyazlılar, geçtiğimiz hafta deplasmanda karşılaştığı Serikspor’a ise 2-1 yenilmişti.

İlk 2 lig maçında 3 gol atma başarısı gösteren İnegölspor sahasında ise toplamda 4 gol gördü.

KARACABEY BELEDİYE’NİN LİG PERFORMANSI

Sezona 1 puanla başlayan Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor ise ligin ilk haftasında sahasında konuk ettiği Serikspor’la 1-1 berabere kalmıştı. Geçtiğimiz haftayı bay geçen ekip, bu kez de İnegölspor deplasmanın da puan ya da puanlar almaya çalışacak.

İNEGÖLSPOR-KARACABEY BELEDİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 3. Haftasında İnegölspor ile Karacabey Belediyespor arasında oynanacak olan lig maçı 20 Eylül Pazar günü saat 16.00’da ilçe stadyumunda oynanacak.