Olay, saat 16.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Esenler Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın 2. katında bulunan evin balkonunda oynayan 4 yaşındaki Hafsanur K., bir süre sonra balkon duvarına tırmandı.

Küçük çocuk, dengesini kaybetmesi sonucu balkonun bulunduğu kattan aşağıdaki boşluğa düştü. Çocuğun düştüğünü fark eden ailesi, kısa sürede olay yerine gelerek yardımına koştu.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

Polis ekipleri, olayın kesin nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.