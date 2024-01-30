Bursa İnegöl Hamidiye mahallesinde faaliyet gösteren sandalye imalathanesinde meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçi yaralandı.

Olay Mahmudiye mahallesi Gazcılar Sokakta faaliyet gösteren sandalye imalathanesinde meydana geldi.

İşçi Ali S.(36) ahşap kesimi yaparken bir anda elini makineye kaptırdı. Parmağı parçalanan işçi özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından işçi, ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: FAHRETTİN ENİŞ Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ